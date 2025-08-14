Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışta?

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ SATIŞ TARİHLERİNE DAİR SORULAR YÜKSELİYOR

“Kırtasiye ürünleri ne zaman satışa çıkacak?”, “Okul malzemeleri kataloğu ne zaman yayınlanacak?” ve “Kırtasiye malzemeleri hangi tarihte geliyor?” şeklindeki sorular, internet üzerinde sıkça araştırılıyor. Her yıl okula dönüş döneminde uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri sunan zincir marketler, 2025 yılı için çalışmalara devam ediyor. Özellikle veliler için kırtasiye alışverişi döneminde indirimlerin önemi büyük. Peki, 2025 yılında BİM, A101 ve ŞOK kırtasiye ürünlerini ne zaman satışa sunacak? İşte bilgiler…

BİM’İN KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

BİM, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasına yaklaşık iki hafta kala kırtasiye ürünlerini satışa çıkaracak. Tahmini tarih olarak 22 veya 29 Ağustos 2025 öne çıkıyor. BİM’in kırtasiye kataloğu yayımlandığında defter, kalem, çanta, silgi ve okul araç gereçlerinde büyük indirimler bekleniyor.

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELİYOR?

A101, genellikle ağustos ayının son haftasında kırtasiye ürünlerini raflarına yerleştiriyor. 2025 yılı için A101’in kırtasiye ürünlerinin 26–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında satışa sunulması öngörülüyor. A101 aktüel kataloğu yayımlandığında kampanya ürünleri netleşecek.

ŞOK MARKET KAMPANYALARI VE SATIŞ TARİHLERİ

Geçmiş yıllarda ŞOK Market, kırtasiye kampanyalarına ağustos ortasında başlamıştı. 2025 yılı için ŞOK Market’in kırtasiye ürünlerinin 14–20 Ağustos 2025 haftasında gelmesi bekleniyor. ŞOK aktüel kataloglarında okul çantası, suluk, kalemlik, boya seti ve daha birçok üründe indirimli fiyatların yer alması planlanıyor.