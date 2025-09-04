Kırtasiye Ürünleri Sağlığa Zararlı Olabilir

ANTALYA’DA ZİNCİR MARKETLERDEKİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Mehmet Bayrak, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı, okul alışverişi dönemi yaklaşırken bazı zincir marketlerde bulunan kırtasiye ürünlerinin hem fiyat hem de sağlık açısından sorunlu olduğunu belirtti. Bayrak, “Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde ‘Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez’ yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı” dedi. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık için veliler, okulların verdiği listeler doğrultusunda, ilkokula başlayacak çocukları için çanta, defter ve kalem gibi malzemeleri almaya başladı. Bazı velilerin kırtasiyeleri tercih ettiğini, bazılarının ise daha uygun fiyatlar sunduğu için zincir marketlere yöneldiğini ifade etti.

SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER KIRTASİYELERDE BULUNMAZ

Bayrak, zincir marketlerde bulunan bazı ürünlerin öğrenciler için uygun olmadığının altını çizerek, “Bakanlıklar tarafından sürekli denetlendiğimiz için sağlığa zararlı ürünlerin kırtasiyelerde bulunması imkansız. Biz, kendi çocuklarımıza vermediğimiz hiçbir ürünü öğrencilere satmıyoruz. Zincir marketlerde sağlıksız ürünler satılmaktadır. Bununla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerekli tüm argümanları topluyoruz. Sıvı yapıştırıcılarda ve bazı tahta kalemlerinde zehir etkisi yaratabilecek solvent içerikli maddeler bulunabiliyor. Ancak biz, kırtasiyeciler olarak kesinlikle bu tür ürünleri raflarımıza koymuyoruz” ifadelerini kullandı.

UCUZ AMA SAĞLIKSIZ VE HESAPLI DEĞİL

Bayrak, bazı ürünlerin ucuz olmasına rağmen hesaplı olmadığını vurgulayarak, “Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde ‘Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez’ yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı. Kalemler yalnızca okul döneminde, zincir marketlerde satılmakta. Çocuklarımızın kullandığı, elinin değdiği, soluduğu ürün, sağlığa zararlı olduğu halde satılmaya devam ediyor. Fiyatı da çok uygun, çünkü kalitesiz. Üç tanesi 29 liraya satılıyor. Bizim sattığımız, tanesi 20-25 liralık kalemler 300-400 metre yazılabilirken, bu ucuz kalemle 100 metre yazmak mümkün. Yani ucuzluk bazında değerlendirilmemeli. Hem sağlıksız hem de hesaplı değil” dedi.

UCUZ ÜRÜNLERLE BİZİM SATTIĞIMIZ ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Bayrak ayrıca, kırtasiyecilerin yıl boyunca Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini aktardı. “Bu tür ürünleri sattığımızı bulmanız imkansızdır. Ancak zincir marketler yeterince denetlenmiyor. Ucuz diye aldığımız ürünle, bizim sattığımız ürün arasında büyük bir fark var. Sadece fiyatına bakarak bir ürünün kalitesiz olduğunu kabul etmek, çocuklarımızın sağlığını riske atmak demektir” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.