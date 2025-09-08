Kırtasiye Yardımı Öğrencilere Ulaştı

KIRTASİYE YARDIMI DÜZENLENEN TÖRENLE DAĞITILDI

Polatlı Ticaret Borsası (PTB), 2025–2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. PTB Başkan Vekili Ali Türkoğlu, organizasyon çerçevesinde kırtasiye ürünleri için kullanılabilecek alışveriş çeklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç’a teslim etti. Türkoğlu, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak TOBB’un desteğiyle gerçekleştirdikleri eğitim yardımını sürdürdüklerini belirterek, “200 öğrencimize 1250 TL’lik kırtasiye çeki verilecek. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman kayıp olmayacağına inanıyoruz” dedi.

Polatlı’nın her zaman öğrencilerine sahip çıktığını vurgulayan Kaloç, “Polatlı’da 27 bin öğrencimiz var, büyük bir aileyiz. Ticaret Borsamızın bu desteği bizleri memnun etti. Doğru ailelere ve öğrencilere ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu katkı için teşekkür ediyoruz” diye ifade etti.