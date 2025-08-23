Kırtasiyeci Esnafı Okul Açılışını Bekliyor

OKUL ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kırtasiyeci esnafı ve eğitim sektörüne hizmet veren diğer kesimlerin okulların açılmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtiyor. Palandöken, “Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Artık aileler okul araştırmalarını yapıyor, çocukların gittikleri okullara göre formalarını, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını, okul kıyafetlerinin teminini sağlıyor” diyor.

ALIŞVERİŞLERDE DAYATMA PROBLEMİ

Ailelerin belirli markalardan veya mağazalardan kıyafet almasının doğru olmadığını söyleyen Palandöken, “Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli” şeklinde vurguluyor. Velilerin istediği yerden pantolon, gömlek veya spor ayakkabı satın alabilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, maalesef bu serbestliğin olmadığını ekliyor.

MASRAFLARIN ARTIŞI

Okul çevresindeki masrafların velilerin bütçesine önemli yükler getirdiğine dikkat çeken Palandöken, “Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük bir ciro bekliyor. Zaten velilerin durumu ve ülkemizdeki yüksek enflasyon insanları yeterince zorluyor. Sadece kırtasiye değil, okul servisleri de büyük bir maliyet. Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor” ifadelerini kullanıyor.

KIRTASİYE DESTEĞİNE VURGU

Kırtasiye alışverişlerinde vatandaşların güvenilir mahallenin kırtasiyeci esnafını tercih etmesinin önemini belirten Palandöken, “Basit bir hesapla; kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası gibi ürünler ailelerin bütçesini zorlayabiliyor. Esnaf bu ürünlerde kaliteye özen gösteriyor çünkü Avrupa Birliği normlarına uygun, CE belgeli ürünler tercih ediliyor” diyor. Ayrıca, Türkiye’de 84 milyonluk bir nüfusun yaklaşık 27 milyonunun öğrenci olduğunu hatırlatan Palandöken, eğitimde hem öğretmenlerin hem de ailelerin duyarlılığının önemli olduğunu vurguluyor.

İHTİYAÇ LİSTELERİ VE ALIŞVERİŞ HAZIRLIĞI

“TESK ve ilgili meslek odaları olarak bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzde bir-iki haftalık süreç kaldı. Veliler okula kayıtlarını yaptırdıktan sonra ihtiyaç listelerini eline alıyor ve alışveriş hesaplarını yapıyor” diyen Palandöken, velilerin bu süreçte sıkıntı yaşamadan ilerlemelerinin ve çocukların okul hevesinin kırılmamasının önemine değiniyor. “İnşallah yavrularımız başarılı bir şekilde eğitimlerini sürdürür, hayatlarında yeni başarıların ön plana çıkacağı bir döneme adım atarlar” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.