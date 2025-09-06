Kırtasiyeciler, ‘O ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN’ dedi

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

Kırtasiyeciler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğun bir iş temposuna girdi. Velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılamak amacıyla çalışırken, en kaliteli kırtasiye malzemelerini uygun fiyatlarla sunmaya özen gösteriyorlar.

VELİLERİ UYARIYORLAR

Eğitim yılının başlangıcına sayılı günler kala, kırtasiyeler vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kırtasiyeci Osman Durdu, “CE sembolü olmayan sağlık etiketi bulunmayan ürünlerden uzak durun” diyerek önemli bir mesaj veriyor. Durdu, “Kırtasiye sezonu başladı. Piyasada çok sayıda merdiven altı ürün satılıyor. Ucuz diye bu ürünleri almak doğru değil. Sonuç olarak, çocuklar bu ürünlerle temas ettiklerinde cilt hastalıkları ile karşılaşabilirler” şeklinde açıklama yapıyor. Velilere, markalı ve onaylı ürünleri tercih etmelerini öneriyor.

SAĞLIKLI ÜRÜNLERİN ÖNEMİ

Kırtasiyeciler, ürün alırken ambalajların arkasındaki CE belgelerini kontrol etmelerini, ayrıca dünya standartlarına uygunluk belgelerine de dikkat etmelerini tavsiye ediyor. “Merdiven altı olarak adlandırdığımız ürünlerde bu belgeleri bulamayabilirsiniz. Bu nedenle, güvenilir markaların ürünlerini tercih etmeleri son derece önemli” diyor. Kırtasiye sektöründeki uzmanlar, velilerin dikkatli davranmaları gerektiğini vurguluyor.