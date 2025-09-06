Kırtasiyeciler Velilere Sağlıklı Ürün Uyarısı!

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşırken, kırtasiyeciler öğrencilerin ve velilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Bu dönemde, kırtasiye malzemelerinin en kaliteli hallerini, uygun fiyatlarla müşterilere ulaştırmanın gayreti içerisindeler.

VELİLERE GEREKEN UYARILAR

Eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala, velilerin kırtasiyelere olan ilgisi artıyor. Kırtasiyeciler, vatandaşların sağlıklı ürünler tercih etmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda iş yüklerinin de ciddi biçimde arttığını vurguluyorlar. Kırtasiyeci Osman Durdu, “CE sembolü olmayan, sağlık etiketi bulunmayan ürünlerden uzak durun” diyerek önemli bir ikazda bulundu.

SATIN ALMA ÖNERİLERİ

Durdu, “Kırtasiye sezonu başladı. Piyasada birçok merdiven altı ürün mevcut. Ucuz oldukları için bu ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Çocukların bu ürünlerle temas etmesi, cilt hastalıklarına yol açabiliyor” şeklinde konuştu. Velilere, özellikle markalı ve onaylı ürünleri tercih etmelerini öneren Durdu, “Ürünlerin ambalajında CE belgeleri, dünya standartları uygunluk belgeleri ve sağlık belgeleri olmasına dikkat edilmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu. Merdiven altı olarak bilinen ürünlerde bu tür belgelerin bulunmadığına dikkat çekerek, ambalajların arka tarafındaki bilgiler kontrol edilmesi gerektiğini önerdi.