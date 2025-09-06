Kırtasiyeciler Velilere Uyarıyor: Uzak Durun!

KIRTASİYECİLER YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSUNA GİRDİ

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışıyor. Kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini uygun fiyata yansıtmaya gayret ediyorlar.

EĞİTİM YILI BAŞLIYOR, VATANDAŞLAR KİRTASIYEYİ TERCİH EDİYOR

Eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala vatandaşlar kırtasiyelere yöneliyor. Kırtasiyeciler, sağlıklı ürün alımının önemine vurgu yaparak işlerinin de yoğun olduğunu ifade ediyor.

Kırtasiyeciler, velilere bazı uyarılarda bulunuyor. “CE sembolü olmayan, sağlık etiketi bulunmayan ürünlerden uzak durun” diyorlar. Kırtasiye sezonunun başladığını aktaran Kırtasiyeci Osman Durdu, piyasa da birçok merdiven altı ürünün olduğunu belirtirken, ucuz diye tercih edilen bu ürünlerin alınmaması gerektiğini söylüyor. “Sonuçta çocuklar bunları elleriyle tutup bedenlerine değdiriyor, bu da cilt hastalıklarına yol açabiliyor. Velilerin markalı ve onaylı ürünleri tercih etmelerine özen göstermelerini öneriyoruz” şeklinde konuşuyor.

Ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ambalajlarda yer alan CE belgesi ve sağlık belgeleri. Osman Durdu, “Piyasada birçok markada bu belgelere ulaşmak mümkün, ancak merdiven altı ürünlerde bunları göremeyebilirsiniz” diyor. Ailelerin, ürünleri alırken ambalajların arka yüzlerini kontrol ederek içerik bilgilerine göz atmalarını tavsiye ediyor.