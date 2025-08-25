Kırtasiyeler Denetlendi, Ürünler Kontrol Edildi

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM UYGULAMALARINI HIZLANDIRIYOR

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, Türkiye genelinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerini denetliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, bu ürünlerin denetimlerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi. Bugün, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan denetimlerin detayları paylaşıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİMLER

Bakanlık ekipleri, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde eş zamanlı denetimler yapıyor. Bu kapsamda, ekipler özellikle öğrencilerin sıkça kullandığı kalem, silgi, defter ve çantalar gibi ürünlerin etiketlerini kontrol ediyor. Denetimler sırasında, fiyat etiketleri ile ürün güvenliği üzerinde duruluyor.

ANKARA’DAKİ DENETİM FAALİYETLERİ

Ankara’daki denetimler kapsamında, ekipler bir kırtasiyeye giderek “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” yaklaşımını benimsiyor. Etiket ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığını kontrol eden ekipler, Türkiye’de üretilen ürünlerde yerli üretim logosunun mevcut olup olmadığını da inceliyor. Kriterleri karşılamayan ya da kurallara aykırı ürünler tespit edildiğinde tutanak tutuluyor ve Bakanlık tarafından ceza uygulanıyor.

İSTANBUL’DA ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde, ürünlerden numuneler alındığı ve alınan bu numunelerin laboratuvarlara gönderildiği bildiriliyor. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var.” diye ifade etti.

İZLENEN YOL VE UYGULANAN CEZALAR

Denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü vurgulayan Menteşe, “Fiyat etiketi yönetmeliği ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Geçen hafta içerisinde 165 iş yerinde yapılan incelemelerde, 623 ürünün fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun tespit edildiği ve toplamda 1 milyon 972 bin 418 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İZMİR’DE DE FARİ ŞİRKETLER İNCELENDİ

Izmir’de, Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Ekipler, Konak ilçesinde yoğun alışveriş yapılan kırtasiyeleri kontrol ederek, hem fiyat etiketlerini hem de ürün sağlığını inceledi. Fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilen ürünler için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı varsa 1 milyon 439 bin 300 lira idari para cezası uygulanması belirtildi.

REKLAM UYGULAMALARINA DİKKAT

Denetimlerde, tüketicileri yanıltan ya da aldatıcı reklamlar tespit edildiğinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu inceleme başlatacak. Tüketicilerin bu durumlar hakkında dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.