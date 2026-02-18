Kış Aylarında Yüksek Sesle Müzik Dinlemeyin

Kış Aylarında Sürüş Güvenliği ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kış mevsiminde yaşanan kar, çamur ve buz gibi zorlu yol şartları, sürücüler için riskleri önemli ölçüde artırıyor. Bu dönemde trafik güvenliği denilince akla gelen ilk önlemler arasında düşük hızda sürmek, ani frenlemelerden kaçınmak, güvenli takip mesafesi bırakmak ve virajlara dikkatli girmek yer alıyor. Ancak uzmanların görüşüne göre kışın güvenli sürüş, bunlarla sınırlı kalmıyor.

Kış Koşullarında Sürücüler İçin Müzik Etkisi

Uzmanlar, araç içindeki müzik sesinin yüksek seviyelerde olmasının sürüş güvenliği üzerinde beklenenden çok daha fazla etkisi olabileceğini belirtiyor. Sürücüler, dikkatlerini dağıtacak unsurlardan kaçınmalı ve kış şartlarının zorluklarının farkında olarak daha dikkatli sürüş yapmalıdır.