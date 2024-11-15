Kış Bakımı İhmal Edilmemeli: Büyük Hasar Olabilir

Kış Bakımları İçin Yoğun Talep

Diyarbakır’daki oto sanayisinde kış bakımları nedeniyle yoğunluk görülüyor. Otomobil bakım ustaları, sürücülere 500 liralık masraftan kaçınmamaları gerektiği uyarısını yapıyor. Bakımlarını yaptırmayan sürücüler, 40 bin liralık zararla karşılaşabileceğini belirtiyor. Kış aylarını sorunsuz geçirmek isteyen otomobil sahipleri; lastik, motor, antifriz ve akü bakımlarını yaptırmak için oto tamircilerine yöneliyor.

Dükkân Sahibi Yoğunluk Hakkında Bilgi Veriyor

İşletme sahibi Baver Mafrak, mevsim değişikliğiyle birlikte iş yoğunluğunun arttığını ifade ediyor. Antifriz, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizliği gibi temel işlemlerin yapıldığını söylüyor. Mafrak, “Temel bakımlar yapılmadığı zaman 30-40 binden aşağı kurtarmaz. 500 lira için size 30-40 bin liraya mal olur” açıklamasında bulunuyor.

Müşterilerin Bakım İhtiyaçları

Müşteri Hüseyin İlbasmış, İzmir’deki ufak bir kazadan sonra aracını bakım ve kaportada göçük için getirdiğini aktarıyor. İlbasmış, “Önümüz kış, bakımları ihmal ettiğimiz zaman karşımıza aksilikler çıkıyor. Sonuçta bunun içinde can var. Kendimizi, karşımızdakini korumak için güvenlik önemli. Filtreleriniz tıkandı, lastikleriniz eskidi, önümüz kış yazlık lastiklerle yola çıkamazsınız. Her şeyin bakımını yapmak zorundayız” diyor. Mehmet Taşkın ise, otomobilini kış hazırlığı için getirerek antifriz ve kış lastiği gibi gerekli bakımlarını yaptırdığını belirtiyor.