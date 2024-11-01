Kış Hava Koşulları İstanbul’a Yaklaşıyor!

KARA KIŞ İSTANBUL’A YAKLAŞIYOR

Son gelen haberlere göre kara kış İstanbul’a yaklaşmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine bakıldığında, ülkenin kuzey bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık olarak geçeceği öngörülüyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek, sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra Marmara gibi birçok ilde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde, kuzey ve iç bölgelerde 3 ile 5 derece arasında bir artış ile seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyden, yurdun doğu kesimlerinde ise doğu ve güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Cuma, ülkede yağış yok, iç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde ama Pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek, bugün 20°C, pazar yağmurlu 15°C.” ifadelerini kullanıyor.

SICAKLIKLARDA GENEL DÜŞÜŞ OLACAK

Prof. Dr. Şen ayrıca, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek, bu seviyelerde bir hafta kalacak. Marmara’da yağmur ve karla karışık yağmur, Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğuda kar yağışı bekleniyor. Kış önümüzdeki Pazar günü yurt genelini terk edecek.” şeklinde bilgi veriyor. Devamında, “Anadolu’da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak ve sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.” sözlerine yer veriyor.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul için güncel hava durumu 12°C ile 19°C arasında parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diğer şehirlerdeki hava durumları da şöyle bekleniyor: Edirne 8°C, 24°C; Kırklareli 7°C, 22°C; Kocaeli ise 11°C, 22°C. Ege Bölgesi’nde açık geçeceği düşünülen hava durumu; Denizli 10°C, 25°C; İzmir 13°C, 22°C; Muğla 9°C, 26°C olarak gözlemleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde de benzer açıdan, Adana 15°C, 30°C; Antalya 18°C, 28°C; Hatay 13°C, 27°C ve Mersin 18°C, 29°C arasında sıcaklıklar bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE KARBON KAYNAKLARI

İç Anadolu’da da hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak geçecektir. Buradaki sıcaklık değerleri ise, Ankara 4°C, 19°C; Çankırı 2°C, 20°C ve Eskişehir 4°C, 20°C olarak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Bolu 5°C, 19°C; Düzce 7°C, 21°C; Sinop 13°C, 21°C ve Zonguldak 10°C, 18°C olarak değerlendiriliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de durum benzerliği taşıyor. Amasya 4°C, 21°C; Artvin 5°C, 19°C; Samsun 11°C, 23°C ve Trabzon 11°C, 19°C olarak ön görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hava durumu ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki etkili sıcaklıklar arasında Diyarbakır 4°C, 24°C; Gaziantep 8°C, 24°C; Siirt 11°C, 22°C; ve Şanlıurfa 13°C, 24°C olarak ön görülüyor. Hava durumundaki beklenen değişiklikler, önümüzdeki günlerde büyük değişimler yaratabilir.