Kış Hazırlıkları İçin Tezek Toplanıyor

GÖÇERLER KÜLTÜREL GELENEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şırnak’ta yaylaya giden göçerler, kış hazırlıkları için çalışmalarına başladı. Ailelerine destek olan çocuklar, tezekleri kurutup toplama işlemi yapıyor. Beytüşşebap ilçesinde yer alan Yeşilöz köyündeki 2650 rakımlı Faraşin Yaylası’na her yıl yapılan göç bu sene de erken başlıyor. Ahırlardan çıkarılan tezekler, güneşte kurutulduktan sonra toplanıyor ve düzenli bir şekilde istifleniyor. Çocuklar, oyuncak olarak tezekleri kullanarak hem eğleniyor hem de ailelerine katkıda bulunuyor.

ÇOCUKLAR GÖREVLERİYLE GURUR DUYUYOR

İki hafta boyunca tezekleri toplayan çocuklar, yaşları 8 ile 13 arasında değişiyor. Boş zamanlarında, bidondan yaptıkları kızakla eğlenceler yaparak vakit geçiriyorlar. Nuda Aslan, ailesine yardımcı olduğunu ve ileride komiser olmayı hayal ettiğini söylüyor. Nuda, “Köyde kalıyoruz. Ailemize yardım etmek bizi mutlu ediyor. Kış aylarında da burada kalacağız. Büyüyünce komiser olmak istiyorum” diyerek hayallerini paylaşıyor. Diğer bir çocuk olan Yusuf Aslan ise büyüdüğünde asker olacağını ifade ederek, “Günlerdir çalışıyoruz, eğleniyoruz. Burada kalıyoruz, güzel geçiyor. Çok işimiz var, tezek topluyoruz” diyor.