“Kış İçin Meteorolojik Uyarı Yayınlandı!”

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Denizi’nde bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir fırtına beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının 9 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, rüzgar ve yağışın bazı bölgelerde soğuk hava etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege Denizi’nde günün erken saatlerinde fırtına başlayacak. Meteoroloji, bu fırtınanın rüzgarının Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısında 30-60 km/saat hızında eseceğini belirterek, olası olumsuzluklar için dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Pazar sabahı itibarıyla rüzgarın, Marmara ve Ege Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına gibi eseceği bekleniyor. Marmara Denizi’nde fırtınanın pazar öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi’nde ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların pazar günü kuzeybatıdan başlayarak kuzey, iç ve doğu bölgelerde 5 ila 9 derece düşüş göstermesi bekleniyor. Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yağışlar görülecek.

YOĞUN YAĞIŞ VE FIRTINA RİSKİ

Pazar günü özellikle Rize ve Artvin çevreleri ile Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların yerel olarak şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi ve yer yer fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetleri etkileyebilecek zirai don riski hakkında vatandaşları uyararak, tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARILARI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 7 ilde beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Mardin’in güneyi ve Şırnak’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülürken, kıyı kesimleri ile Kırklareli, Çanakkale’nin iç ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın 40-60 km/saat hızında esmesi bekleniyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU ANALİZİ

Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 40-60 km/saat hızında esmesi öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nin ise parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu bekleniyor; öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinde yağışlar görülebilir. Batı Karadeniz genelinde aralıklı yağışların, iç kesimlerinde karla karışık yağmur veya kar şeklinde olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülmesi planlanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise aralıklı yağışlar ve yer yer pus olayları tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu genelinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.