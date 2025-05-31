Kış Kuraklığı Trakya Buğdayını Etkiledi

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Trakya’da kış aylarındaki aşırı kuraklık, bu yıl buğday üretimini olumsuz etkiledi. Bu durum, bazı buğday cinslerinin başaklarını sökme kapasitesini azaltıyor. Bu yıl Trakya’daki buğdaylarda kalite, ürün ve kilogram bazında kayıplar olması bekleniyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz. Bazı cins buğdaylarımız başak sökemediler, çok alçak kaldılar. Önümüzdeki günlerde biçim başladığında gerçeklerle yüzleşeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

KAYIPLAR VE ŞARTLAR

Buğdaydaki sorunların sürdüğünü dile getiren Saylan, “Buğdayda büyük bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi kış kurak geçti, istediğimiz zaman yağmur alamadık. Yine biz şanslı bölgelerde biriyiz. Ama bitkinin ihtiyaç duyduğu yağışlar zamanında gelmediği için tanelerde boşluk var. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Saylan, bazı buğday cinslerinin başak sökme yeteneğinin azaldığını vurguladı.

Başkan Şaylan, bu yıl buğdayda istenilen verime ulaşmanın zor olduğunu belirtti. “Bu sene buğdayda istediğimiz verime ulaşamayacağız diye biliriz, şu anda görünüm o. Son zamanlarda yağmurlar yağmasaydı, gerçekten çok daha büyük sıkıntılar bizi bekliyordu. Ancak son günlerde yağan yağmura rağmen kıştan gelen kuraklıklar sebebiyle buğdayda bu yıl kalite, ürün ve kilogramda kayıplar yaşayacağız” ifadeleriyle durumun ciddiyetini aktardı.