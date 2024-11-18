Kış Lastiği Cezaları ve Fiyatları Artıyor

KARA YOLU GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

Ülke genelinde 81 ilde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Sürücüler, bu tarihten önce kış lastiği fiyatlarını araştırmaya girişti. Lastikçilerde artan yoğunluk, aynı zamanda kış lastiği değişim ücretlerinin bu sene vatandaşları zorlayacak gibi olduğunu gösteriyor.

Kış LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir zaman kaldı. Oto lastikçilerde hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye’deki zorunluluk, 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan 2025’e kadar sürecek. Sürücüler, araçlarını kış koşullarına hazırlamak amacıyla lastikçilerdeki yoğunluğunu artırmış durumda.

Kış LASTİĞİ FİYATLARI NELER?

Zorunlu hale gelen kış lastiklerinin fiyatları, jant ölçüsüne göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlandırma şu şekilde sıralanıyor: 13-14 inç jantlar: 600 TL, 15-16 inç jantlar: 750 TL, 17 inç jantlar: 850 TL, 18 inç jantlar: 950 TL, 19 inç jantlar: 1100 TL, 20-21 inç jantlar: 1250 TL. Yeni lastik almak isteyen binek araç sahipleri için fiyatlar kaliteye göre değişiyor ve 1500 TL’den başlayıp, jant büyüklüğü ile lastik kalitesine bağlı olarak 11.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, lastik oteli hizmeti değişim ücretiyle birlikte sunuluyor.

KDM’Yİ TAKMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla kış lastiği uygulamasına uymayan ticari araçlara 4.069 TL ceza uygulanacağını bildirdi. Ancak özel araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu mevcut değil. Bununla birlikte, uzmanlar kış lastiği kullanımını güvenli sürüş açısından sıkça tavsiye ediyor.