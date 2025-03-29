Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Nisan’da Bitiyor

Havaların Isınmasıyla Kış Lastiği Uygulaması Sona Eriyor

Kış lastiği zorunluluğu kalkıyor

Havaların ısınması ve kış koşullarının sona ermesiyle, kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle sona eriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara göre, Türkiye genelinde 1 Aralık 2024’te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan Salı günü itibarıyla geçerliliğini yitiriyor.

Lastik değiştirme maliyetleri

Bu yıl lastik sökme-takma işlemleri için fiyatlar belirli jant boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 1000 lira, 17 inç jantlar için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2000 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, lastik oteli hizmeti, 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

Mevsimi uygun lastiklerin önemi

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak tasarlandığı için yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliklerini yitiriyor. Sıcak havalarda kış lastikleri daha fazla aşındığı için erken aşınma ve performans kaybı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, soğuk hava koşullarına uygun olarak üretilen kış lastikleri, yaz aylarında kullanıldığı takdirde yol tutuşunda ciddi bir azalma yaşatıyor. Bu durum, araç üzerindeki kontrolü de olumsuz etkilerken, aynı zamanda yakıt tüketimini artırıyor. Mevsimsel uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor.