Kış Lastiği Zorunluluğu Sona Erdi

KIŞ LASTİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Kış lastikleri, 7 derece altındaki sıcaklıklar için en yüksek performansı sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş lastiklerdir. Sıcak havalarda bu lastiklerin kullanımı, aşırı aşınma ve performans kaybı sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında kış lastiklerinin tercih edilmesi önerilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği bu yasaklama, özellikle şehirler arası yolculuk yapan ticari araçlar için geçerli olup, özel araçlar için de güvenli sürüş sağlamak amacıyla önerilen bir uygulamadır.

KÜRT LASTİKLERİNİ DEĞİŞTİRME ZAMANI

Bugünden itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğu kalktı. Araç sahipleri, lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirme imkanı buluyor. Lastik değişim ücretleri ise jantların büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak, 13 ve 14 inç jantlar için 800 TL; 15 ve 16 inç jantlar için 1000 TL; 17 inç jantlar için 1250 TL; 18 inç jantlar için 1500 TL; 19 inç jantlar için 1700 TL ve 20 ile 21 inç jantlar için ise 2000 TL fiyat uygulanıyor.