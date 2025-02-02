Kış Tatbikatı’nda Komando Disiplini Gösterildi

Kış Tatbikatı-2025 Kars’ta Zorlu Koşullarda Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği “Kış Tatbikatı-2025”, Kars’ta sıfırın altında sıcaklıklarda sürüyor. Bu zorlu tatbikatta, çeşitli ülkelerden gelen askerler katılıyor.

Zorlu Koşullarda Büyük Testler

Tatbikatın esas amacı, birleşik ve müşterek harekâtın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Ayrıca, karla kaplı arazide ve sert soğuklarda atış ve muharebe kabiliyetlerini test etmek hedefleniyor. Tatbikat alanındaki tüm unsurları canlandırarak senkronize bir atış ve manevra gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Kış koşullarında yerleşim, barınma, iaşe ve bakım gibi faaliyetlerin eğitim seviyelerinin artırılması, askerlerin hayatta kalma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin zorlu kış şartlarında etkin bir şekilde çalıştırılması amaçlanıyor.

Komando Andı’nı Okudular

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bir videoda, tatbikatta görevli 9’uncu Komando Tugayına bağlı askerler, Komando Andı’nı eşsiz görüntüler eşliğinde okudular.

Komando Andı

“Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri; yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere; engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları; el verir uzanırız mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim; her yerde ben varım, havada, karada, denizde, çölde, çatakta ve batakta. Her zaman ve her yerde, hazır; daima hazır; kim: komando, kim: komando, kim: komando, olamazsın: yahh, olamazsın: yahh!, komando: Allah!; Allah komandoyu korusun.”