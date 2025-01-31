Kış Tatilcilerinin Gözdesi Termal Havuzlar

TERMAL OTELLER KÜNYESİ

Afyonkarahisar’daki termal oteller, özellikle soğuk havalarda tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kentteki hava sıcaklığının 0-5 derece arasında değiştiği günlerde, 40 derece sıcaklığa sahip termal suyla dolu dış havuzlarda yüzen tatilciler, kış tatilinin tadını alıyor. Kış aylarında özellikle tercih edilen bu geniş dış havuzlar, aileler ve çocuklar için ideal bir ortam sağlıyor. Sıklıkla kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü günlerde dahi tatilciler, termal havuzların sıcaklığında keyifli zaman geçirmeyi sürdürüyor.

YÜZDE 100 DOLULUK ORANI

Afyonkarahisar’daki termal tesisler, 25 bin yatak kapasitesine sahip ve sömestir dönemi ile birlikte neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Tatilciler, dış havuzlarda yüzerek eğlenceli anlar geçiriyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, otellerin bu dönemde büyük bir ilgi ile karşılandığını ifade ederek, “Tüm Türkiye’de, Afyonkarahisar’da sömestir yoğun geçiyor. Otellerimiz yüzde 95-100’e yakın dolu. Rezervasyonlar devam ediyor” diyor.

TATİLCİLERİN YORUMLARI

Gümüşhan, Afyonkarahisar’a gelen misafirlerin minimum 3-4 gece konakladığını belirtiyor. Misafirler, dış havuzlarda termal su ile yüzmenin yanında alışveriş merkezlerinde alışveriş yapıyor ve tarihi yerleri ziyaret ediyor. Son yıllarda sömestir döneminin giderek daha olumlu geçtiğini aktaran Gümüşhan, dış havuzların sıcaklığının 30-32 derecede, termal havuzların ise 40-42 derecede olduğunu vurguluyor. Dışarıda soğuk hava şartlarına rağmen tatilcilerin havuzda eğlenebildiğini dile getiriyor.

TATİL KEYFİ

Antalya’dan tatile gelen Ahmet Şahtalaman, “3 gündür burada konaklıyoruz. Bütün imkanlar güzel, sıcak havuzumuz, içeride açık-kapalı, yemeklerimiz, özellikle personelin ilgisi çok güzel. Bugün son günümüz, yola çıkacağız. Şu anda yaklaşık 5 derece sıcaklık var dışarıda, havuz 30 dereceye yakın. Bu da dışarıda üşümeden yüzme imkanı veriyor,” diyor. İstanbul’dan gelen Efban Sarı ise dış havuzda tatilin keyifli geçtiğini belirtiyor; “Dışarıda şu anda 5 derece civarında ama su 40 derece, çok keyifli. İmkanı olan herkese tavsiye ederim,” diye ekliyor.

ÇOCUKLARDAN BEĞENİ

9 yaşındaki Elif Berra Yaldızcı, “Burası çok güzel. En çok dışarıdaki termal havuzu sevdim,” derken, 8 yaşındaki Kıvanç Apaydın kapalı havuzu tercih ettiğini ifade ediyor. 9 yaşındaki Deren Karakaya ise havuzların genişliğini ve dış havuzun sıcaklığını öne çıkarıyor. İstanbul’dan gelen Asya Melek Depe, “Sömestir için geldik, havuz çok güzel, çok büyük. Manzara da yemekler de çok güzel,” diyor.