Kış Uykusuna Yatan Arılar Bayburt’ta

KISKA KİŞİSEL KORUMANIN ÖNEMİ

Bayburt’ta soğuk havanın kendini belirgin bir şekilde hissettirmesiyle birlikte, bal arıları kış uykusuna geçiriliyor. İlkbaharda yaylalara çıkarılan arı kovanları havaların soğumasıyla birlikte köylere taşınıyor. Hava sıcaklığı düştükçe arıcılar, kovanları daralttıktan sonra çuval ve bez gibi koruyucu malzemelerle kaplayarak arıları dondurucu soğuktan koruyor. Bu yöntem sayesinde arıcılar, arıların telef olmasının önüne geçiyor ve bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

Kış Döneminde Arıların Davranışları

Arıcılık faaliyetlerini kış döneminde sürdüren Abdullah Gümüş, kar yağmaya ve soğuk havalar başlamaya yaklaştıkça arıların kış uykusuna geçtiğini ifade ediyor. Gümüş, kışlatma çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Arılar, kovan içi sıcaklığı 14 dereceye düştüğünde bir araya toplanarak kış salkımı oluşturuyorlar. Salkımın merkezinde sıcaklık 33 derece, dış yüzeyinde ise 6-8 derece olabiliyor. Arılar, bal yiyerek gerekli olan ısıyı üretir ve ısı arttıkça salkımı genişletiyorlar. Kışın herhangi bir sarsıntı ile kış salkımından düşen arılar bir daha salkıma çıkamaz ve ölürler. Kış salkımının bozulmaması için koloniler kış süresince ve soğuk dönemlerde kesinlikle rahatsız edilmemelidir.”

Kovan Bakımının İncelikleri

Mevsimsel koşullardan etkilenmemeleri için kovanlar yan yana getirilerek üstleri örtülebilir. Ancak bu örtü, kovanın havalanmasını engellemeyecek şekilde olmalıdır. Arılar, giriş deliklerini kendileri daraltabiliyor. Fakat böyle bir işlem yapılmamışsa, bir çıta parçasıyla giriş deliğini daraltmak gerekiyor. Kovan giriş deliğinin yönü, sert ve soğuk esen rüzgarların aksi istikamette konumlanmalıdır. Bu ayrıntıya dikkat edilmediğinde arı kovanı içindeki sıcaklık sağlanamaz. Kovanların yerden 40-50 cm yükseklikte sehpalar üzerine yerleştirilmesi en uygun yaklaşımdır. Eğer kovanlar doğrudan toprak üzerindeyse, kış mevsimine girmeden önce bunların yer ile temasını kesmek gerekebiliyor.

Kış Koşullarında Olası Problemler

Kovanın üzerine kar yağması herhangi bir sorun yaratmaz; aksine, kovanın soğuğa karşı daha iyi korunmasını sağlar. Ancak özellikle yoğun kar yağdığı günlerde, kovan giriş deliklerinin kontrol edilerek açılması gerekiyor. Kışın dışarıda kar olup havanın güneşli olduğu günlerde, arı girişine havalandırmayı kesmeyecek şekilde bir tahta parçası koyarak güneş ışıklarının kovan içine girmesi engellenmelidir. Çünkü güneş ışıklarını gören arılar, kovan dışına çıkma teşebbüsünde bulunabiliyorlar. Ayrıca, kışın arılarda gıda azlığı problemi çıkarsa, güneşli bir günde şerbet yerine arı kekiyle beslemek gerekiyor. İlkbahar için yapılması gerekenler varsa, onlarla ilgilenmek için bahar günlerini beklemek en iyisi. Arılar kış salkımında olup, salkımda düşen arı bir daha salkıma çıkamaz ve o arı ölür. Bu durum birkaç defa yaşanırsa arı mevcudu azalır, hatta arıların tamamen yok olmasına sebep olabilir.