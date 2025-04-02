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Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı Görüntülendi

BİR ARADA GÖRÜNTÜLENEN BOZAYILAR

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Çağlayan köyünde, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan 8 bozayı bir arada görüntülendi. Ayıların neşeli halleri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Gülseren Erdoğan adında bir vatandaş, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar, yiyecek arayışında bulunurken aynı zamanda oyun oynuyor. Uzun süre çayırlık alanda gezinen bozayılar, ardından ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Gülseren Erdoğan, “İlk kez bu kadar ayıyı bir arada gördüm” ifadelerini kullandı.

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