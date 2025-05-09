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Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Gözüküyor

Kış Uykusundan Uyanan Ayılara Dikkat

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, yaban hayvanları için önemli bir yaşam alanı sunuyor. Son günlerde kış uykusundan uyanan ayılar parkta görülmeye başlandı. Havanın ısınmasıyla birlikte ayılar, Soğuksu Milli Parkı’nda aktif hale geldi. Bir ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Vatandaşlara Uyarı

Yerel yetkililer, vatandaşlara ayılardan uzak durmaları gerektiği hususunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ayıların doğal yaşam alanlarında huzur içinde kalmalarını sağlamak gerekiyor. Hem hayvanların güvenliği hem de insanların güvenliği için bu önlem oldukça önemli bir konu.

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