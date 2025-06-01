Kış Uykusundan Uyanan Ayılar, Kovanları Parçaladı

AYILAR BAL KOVALARINA SALDIRIYOR

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ayılar, kovanlara olan ilgilerini artırdı. Olayı anlatan kovan sahibi, ayıların sürekli yerleşim alanlarına gelmeye başladığını belirtti. Cide’de son bir hafta içinde, ayıların bal kovanlarına saldırdığı ikinci durum yaşandı. Kış uykusundan uyanan ayılar, havaların ısınmasıyla bahçelerdeki kovanlara saldırmaya başladı. Bu hafta içinde arı kovanlarına tekrardan saldıran bir ayı, 4 adet kovanı parçaladı ve arıları telef etti.

KOVANLARIN PARÇALANDIĞINI GÖRDÜ

Cide ilçesi Bağyurdu Mahallesi’ndeki bahçesine geldiğinde, kovanların hasar gördüğünü fark eden Süleyman Taçkin, birkaç gün önce ayının ağabeyine ait 6 kovanı da parçaladığını aktardı. Ayı saldırılarından dolayı büyük bir sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Taçkin, “Ayı kovanların kilidini açamayınca altını kırarak parçalamış. Tüm balları ve yumurtalık çerçevelerini tahrip etmiş. 4 gün önce de ağabeyimin evinin önüne gelerek 6 kovanını parçalamış. Artık bu durumdan mağdur olduk. Gece gündüz fark etmeden beklesek de ayılar bizi rahatsız ediyor. Neredeyse evin içine girip ekmek isteyecek. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Geceleri nöbet tutmanın anlamı kalmadı. Gündüz de işimize odaklanamıyoruz. Tüm arıcılar bu durumdan etkileniyor. Kimse mağduriyetimizi gidermiyor. TARSİM de ayı saldırılarını sigortalama kapsamına almıyor” dedi.