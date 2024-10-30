Kışa Hazırlık: Kombi Güvenliği ve Ekonomisi

KOMBİ BAKIMININ ÖNEMİ

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, evler ve iş yerleri için kombi bakımı yaptırmak oldukça önem taşıyor. Kış dönemi gelmeden önce bakım yaptırmayan kombilerin güvenlik riski oluşturduğunu ve yüksek faturalara yol açtığını unutmamak gerekiyor. Rahat bir kış geçirmek için sadece kombi bakımını değil, aynı zamanda kombinin doğru bir şekilde kullanılmasını ve yaşam alanlarında gerekli tedbirlerin alınmasını da sağlamak gerekiyor. Üçay Mühendislik İcra Kurulu Üyesi ve İklimlendirme Grup Direktörü Özgür Şahin, güvenli, konforlu ve ekonomik ısıtma sağlamak adına kışa girmeden önce mutlaka alınması gereken 6 önemli önlem paylaşıyor.

KOMBİ KAPALI KALDIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kış aylarında uzun süre kullanılmayan ve kapatılan kombilerin donma riski bulunuyor. Kombinin kapatılması, içindeki suyun donmasına yol açabiliyor. Bu nedenle, uzun süre kapalı kalacak olan bir kombinin tesisat suyunun boşaltılması gerekiyor. Tesisat sistemi döşenirken banyoya veya balkona tesisat suyunun boşaltımını sağlayan bir tahliye musluğu yerleştirilmesi öneriliyor. Eğer evin balkonunda veya banyosunda tahliye musluğu yoksa, kombi suyu herhangi bir petekten boşaltılabiliyor. Ayrıca, donma riskine karşı emniyet sisteminin devreye girmesi için kombi sigortası ve gaz vanasının açık tutulması önem taşıyor.

Tüm bu önlemler alınmadığı takdirde, kombi ve kalorifer tesisatında donma meydana geliyor. Bu durum, kombi içerisindeki bloklarda ve tesisatta patlamalara yol açabiliyor. Sonuç olarak sistem su kaçırmaya başlamakta ve bu durum yaşam alanlarında ciddi tahribatlara neden olur. Ayrıca, kombinin bozulması da kaçınılmaz hale geliyor. Kış mevsiminde yapılan bu önlemler, hem güvenliği artırıp hem de enerji verimliliğini sağlıyor.