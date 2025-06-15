Kısa Süreli Kiralamalar İspanya’da Kriz Yaratıyor

TURİSTLERE KİRALANAN KONUTLAR KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

İspanya’da kısa süreli kiralamalar, barınma krizini daha da derinleştiriyor. Yatırımcıların ilgisi fiyatları daha da yükseltirken, özellikle turistik bölgelerde yerel halk için barınmak lüks haline geliyor. Madrid’in merkezinde bir emlakçı, 55 metrekarelik bir dairenin buzlu camlı kapısını açıyor. Bu alan, eskiden bir dükkan olarak kullanılıyorken şimdi konut olarak sunuluyor. İçeri giren kişi kendisini hemen mutfakta buluyor. “Yatak odası” olarak adlandırılan fakat hapishane hücresini andıran bodrum katındaki penceresiz iki oda ise dikkat çekiyor. Emlakçı, “Bunu öğrencilere 1300 euroya kiralarsınız. Resmiyette alt kat depo olarak kayıtlı ama kralamada bu sorun olmaz” diyor. Madrid’de orta sınıf bir semtteki dairenin satış fiyatı ise 300 bin eurou buluyor.

KONUT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

İspanya’daki konut fiyatları hızla artıyor. Ancak bu astronomik fiyatların birincil nedeni düşük faiz oranları değil. Fiyatları belirgin şekilde artıran, konut piyasası istikrarlı olan ülkede kısa süreli kiralamalarla büyük kazanç peşinde koşan yabancı şirketler. İspanyol BBVA bankasına göre, ülkede konut arzı, talebin oldukça gerisinde kalıyor. Sonuç olarak kiralar fahiş düzeye ulaşıyor ve yerli halk konut bulmakta zorlanıyor. Kanarya Adaları, Barselona ve Madrid gibi şehirlerde insanlar sokaklara dökülerek bu duruma karşı protestolara katılıyor. Bu eylemlerde, turistik amaçlı konut kiralamalara aracılık eden Airbnb gibi platformlar, yabancı yatırımcılar ve hükümetin politikaları hedefleniyor.

BOŞ DAİRELER VE SIKINTILI ANLAR

İspanya istatistik kurumu INE’ye göre, ülke genelinde 2,5 milyonun üzerinde daire yalnız belirli dönemlerde kullanılıyor. Çoğu, yaz aylarında kullanılan ikinci ya da üçüncü evlerden oluşuyor. Kullanılmayan dönemlerde bu yazlık konutlar büyük ölçüde boş durumda bırakılıyor ve kiraya verilmesi tercih edilmiyor. Bu durum ise konut krizini daha da artırıyor. Ayrıca habitacion.com gibi platformlar, oda satışlarını bile gerçekleştiriyor. Solcu kiracı lobisi Sindicatos de Inquilinas’a göre, bu durum yabancıların ve yatırım fonlarının yaptığı spekülasyonlardan kaynaklanıyor. 46 milyon nüfuslu ülkede 4 milyonun üzerinde boş daire mevcut ve kullanıma kapalı yazlık konut sayısının da 400 bin civarında olduğuna dikkat çekiliyor.

KİRALIK KONUT PAZARINDAKİ GELİŞMELER

Emlak platformu Idealista’nın verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde kısa süreli kiralamaların emlak pazarındaki payı yüzde 14’e ulaşmış durumda. Bu, bir yıl içinde yüzde 25’lik bir artış demek. En hızlı artış ise yüzde 36 ile Bilbao, yüzde 33 ile Alicante, yüzde 29 ile Barselona ve yüzde 23 ile Madrid gibi büyük merkezlerde yaşandı.

İspanya Konut ve Şehir Planlama Bakanı Isabel Rodríguez, El País gazetesinin haberine göre geçen ay Airbnb’ye, ruhsatsız olarak kiraya verdiği 66 bin ilanı kaldırması talimatını verdi. Ayrıca hazırlanan yasa tasarısına göre, turistlerin ev kiralarken yüzde 21 KDV ödemesi öngörülüyor. Bu oran, otel odalarına uygulanan vergiden iki kat fazla. Ancak kiracı örgütü Sindicatos de Inquilinas’a göre bu tedbirler yetersiz kalıyor.

EMLAK BALONU UYARILARI VE SOSYAL SORUNLAR

Gayrimenkul danışmanlığı ve aracılık firması MD Capital’ın verilerine göre, 2014’te ortalama 138 bin euro olan konut fiyatı, 2024’te 178 bin euroya ulaşacak. Balear Adaları gibi bölgelerde ise fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Konut fiyatları son on yılda yüzde 29-34 oranında artarken, maaş artışları bu hıza yetişememiş. Ortalama gelir yalnızca yüzde 23 oranında yükselmişken, 2024’te ülkedeki ortalama brüt maaş 2642 euro seviyesine ulaşacak. Ancak 80 metrekarelik bir evin kirası 1100 euroyu buluyor. Madrid ve Barselona gibi şehirlerde ise bu rakam 1400 ile 1500 euro arasında değişiyor. Emlak hukuku uzmanı Tim Wirth, “Uzun süreli kiralama hem ev sahibi hem kiracı için daha cazip hale getirilmeli. Vergisel ve hukuki güvence şart” diyor.

DİJİTAL GÖÇEBELERİN ETKİSİ

İspanya, yılda 90 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor. Erasmus öğrencileri, Latin Amerikalı yatırımcılar, sabit ikamete ihtiyaç duymayan dijital göçebeler ve yabancı öğrenciler ülkedeki konut talebini artırıyor. Avrupa genelinde faaliyet gösteren Spotahome platformunun verilerine göre, 2024-2025 döneminde sadece Erasmus+ kapsamında 118 bin öğrenci ve akademisyenin ülkeye gelmesi bekleniyor. Ayrıca, yurt dışından gelip de ülkedeki yaklaşık 90 üniversite ile 12 özel okulda okuyan çok sayıda yabancı öğrenci mevcut. İspanya’da, Almanya’daki gibi devlet yurtları ya da öğrencilere özel kira desteği bulunmuyor.

SOSYAL KONUT YAPIMINDA GERİLİM

İspanya’da sosyal konut yapımı oldukça yetersiz. 2023’te sadece 14 bin 371 sosyal konut inşa edildi. 2007-2021 döneminde sosyal konuta yapılan kişi başı harcama ise sadece 34 euro oldu. Bu rakam, AB ortalamasının çok altında. Kiracı örgütleri artık daha sert tepkiler vermeye başlıyor. Sindicatos de Inquilinas tarafından DW’ye yapılan açıklamada, “Hükümet önlem almazsa, turistlere kiralanan ya da boş bekletilen evleri, gürültülü eylemlerle geri alacağız” vurgusu yapılıyor.