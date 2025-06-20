Kısa Vadeli Yatırımcıların Satışları Artıyor

KISA VADELİ YATIRIMCILARDA PANİK SATIŞLARI ARTIYOR

Bitcoin piyasasında gerçekleşen panik satışları son haftalarda dikkat çekici derecede yükseliyor. CryptoQuant verilerine göre, bu süreçte 15.000’den fazla Bitcoin zarar eden pozisyonlardan çıkarıldı. Özellikle İsrail-İran gerginlikleri ve FOMC belirsizlikleri bu durumu daha da derinleştiriyor. Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyesinin altında kritik destek bölgelerine odaklanmak gerekiyor.

PİYASA DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR

Kısa vadeli yatırımcılar arasında gün geçtikçe artan panik satışları, piyasada önemli değişimlere yol açıyor. CryptoQuant’ın sağladığı zincir üstü veriler, bu hafta boyunca 15.000’den fazla Bitcoin’in zarar eden pozisyonlardan çıkışını gösteriyor. Pazartesi günü 959 Bitcoin zararına borsalara aktarılırken, Çarşamba günü bu rakam 16.700 Bitcoin’e ulaştı. Bu dönemde Bitcoin fiyatı ise 106.500 dolardan 103.500 dolara geriledi. Kısa vadeli yatırımcıların bu davranışı, piyasa düşüşlerinde sıkça gözlemlenen panik satış eğilimini ortaya koyuyor.

Kısa vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin arzı, sert fiyat düşüşlerinin ardından genellikle azalıyor. Glassnode verilerine göre, bu satışların büyük bir kısmı uzun vadeli yatırımcılar tarafından absorbe ediliyor. Son bir ay içinde gerçekleşen bu trend, Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyesinde kalmasında önemli bir etki sağlıyor. Zayıf yatırımcıların piyasadan çekilmesi, daha sağlam bir fiyat tabanı oluşması için fırsat sunuyor.

Swissblock’un analizlerine göre Bitcoin, şu anda kritik bir süreçten geçiyor. Haziran 2025’ten bu yana devam eden negatif spot hacim farkı, alım tarafındaki yetersizliği gösteriyor. Son fiyat toparlanmasına rağmen süren satış baskısı, piyasada bir kırılganlık olduğunu işaret ediyor. Uzmanlar, güçlü bir ralliden önce kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceğini ifade ediyor. Teknik analizler kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanını 97.000 ile 94.000 dolar arasında belirliyor. Bu seviyeler aynı zamanda, 100.000 dolar altındaki likidasyon noktalarının temizlenmesi ve piyasa dengesinin yeniden sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Piyasa katılımcıları, söz konusu destek bölgesinin test edilmesi durumunda güçlü bir alım talebinin ortaya çıkmasını bekliyor.