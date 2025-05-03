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Kişi Silahla Sırtından Vuruldu, Yaralı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya’da meydana gelen olayda, bir kişi evinin önünde silahla sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Balgat Sokak’ta, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Mustafa A., evine girmek üzereyken S.A. tarafından ateş açıldı.

SALDIRI VE İNCELEME

Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralanırken, ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli S.A., olaydan sonra 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçarken, polis ekipleri de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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