Kışın Favori Elmalı Kurabiyesi Tarifi

ELMALI KURABİYENİN LEZZETİ

Kış mevsiminin en fazla tercih edilen tatlarından biri olan elmalı kurabiye, taze elmanın ve aromatik baharatların harika uyumuyla çay saatlerine eşsiz bir lezzet sunuyor. Ev yapımı pratik tarifleri sayesinde hem aile bireyleri hem de misafirlerin beğenisini kazanan bu kurabiye, her yaş grubundaki insanların favorisi haline geliyor. Elmalı kurabiye hakkında merak edilen tüm detaylar devamında yer alıyor.

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Elmalı kurabiyeler, üzerine pudra şekeri serpilerek veya yanında tarçınlı bir fincan çayla sunulduğunda sofralara hem şıklık hem de tat katıyor. Sıcak veya oda sıcaklığında servis edilebilen bu kurabiye, misafirlerinize unutulmaz tatlı anlar yaşatmanın en güzel yolu oluyor. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle!

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

