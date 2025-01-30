Kışın Zorluğu: Otları Kızakla Taşıyorlar

YAZIN TOPLANAN OTLAR KİŞİN TAŞINIYOR

Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde yaşayan insanlar, yaz aylarında 2 bin 500 rakımlı dağdan topladıkları otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyerek köye indirmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Hayvancılık ile geçimlerini sağlayan köylüler, bu zor yolculuğa Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibiyle birlikte çıkıyor.

DAĞLARDAN KIZAKLARLA İNDİRİYORLAR

Ağaçdibi köyünde hayvan sahipleri, yazın yüksek dağlarda hayvanları için otları depoluyor ve kışın bunları kızaklarla taşıyor. Köylüler, otları daha rahat bir şekilde taşımak için köye 4 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek bir alanda topluyor. Kış döneminde yağan karla birlikte bu otlar kızaklara yüklenip köylerine indiriliyor. 2 bin 500 rakımlı dağdan taşıma işlemi dron ile görüntüleniyor.

ZAHMETLİ BİR YOLCULUK

Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, 50 yıl önce yerleştikleri köylerinde tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade ediyor. “Yaz aylarında yüksek dağlarda hayvanlarımız için istiflenen otları kışın köye yakın bölgeye kızakla taşıyoruz” diyor. “Ot balyalarının bulunduğu dağlık alana 4 kilometre yürüyüp ulaşıyoruz. Otları, yer yer 1 metreyi bulan karda kızakla indiriyoruz. Çok zor ve zahmetli bir iş. Havanın güzel olduğu günlerde köylüler topluca gidip kızakla ot taşıyor.”

YOL İHTİYACI

Köy sakinlerinden Halit Aslan ise Hakkari’de kış koşullarının oldukça zor geçtiğini belirtiyor. Dağlarda topladıkları otları sadece kızak üzerinde köylere indirebildiklerini dile getiriyor ve yetkililerden yaylalarına yol yapılmasını talep ediyor.