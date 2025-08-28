Dünya

Kişinev’de Buluşma! Sandu: “AB Yoksa Takılırız.”

kisinev-de-bulusma-sandu-ab-yoksa-takiliriz

MOLDOVA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI

Moldova’nın başkenti Kişinev’de, Moldova’nın 34. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak bir basın toplantısı yapıldı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yaptığı açıklamada, “Açıkça söylemek isterim ki Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır” diyerek Avrupa Birliği’nin Moldovalılar için ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

DOSTLUK VE DESTEK MESAJLARI

Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova’ya gelmesinin önemli bir saygı ve takdir göstergesi olduğunu belirtti. “Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova’nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar” şeklinde konuştu. Moldova’nın içerisinde bulunduğu koşulları değerlendiren Sandu, bağımsızlıklarının her zamankinden daha fazla sınandığını ifade etti. Ülke olarak, dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar ve nefret söylemleri gibi pek çok olumsuzlukla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinin geleceği için sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getirdi. “İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı” diyerek, ülkesinin bağımsızlık ve bütünlüğü adına kararlılık sergiledi.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Hava Saldırısı Şam Yakınlarında

İsrail ordusunun Şam yakınlarındaki Mani Dağı'na düzenlediği hava saldırılarında, Suriye ordusuna ait askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sürmanşet

Nvidia Gelir Beklentilerini Aştı, Hisseler Düştü

Nvidia, ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir raporlayarak beklentileri geride bıraktı. Ancak veri merkezi gelirleri ve Çin satışlarındaki düşüş, hisselerde %3'lük azalma yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.