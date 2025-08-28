Kişinev’de Buluşma! Sandu: “AB Yoksa Takılırız.”

MOLDOVA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI

Moldova’nın başkenti Kişinev’de, Moldova’nın 34. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak bir basın toplantısı yapıldı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yaptığı açıklamada, “Açıkça söylemek isterim ki Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır” diyerek Avrupa Birliği’nin Moldovalılar için ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

DOSTLUK VE DESTEK MESAJLARI

Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova’ya gelmesinin önemli bir saygı ve takdir göstergesi olduğunu belirtti. “Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova’nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar” şeklinde konuştu. Moldova’nın içerisinde bulunduğu koşulları değerlendiren Sandu, bağımsızlıklarının her zamankinden daha fazla sınandığını ifade etti. Ülke olarak, dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar ve nefret söylemleri gibi pek çok olumsuzlukla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinin geleceği için sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getirdi. “İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı” diyerek, ülkesinin bağımsızlık ve bütünlüğü adına kararlılık sergiledi.