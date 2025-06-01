Kişisel Gelişim Kursu Sergisi Açıldı

KURS SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nin iş birliğiyle yürütülen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi düzenlendi. Bu kurslar kapsamında yıl boyunca giyim, dikiş, sepet, hasır işçiliği, kuaför ve cilt bakımı gibi çeşitli eğitimler verildi. Kursların tamamlanmasının ardından kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği etkinlik, Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

PROTOKOL AÇILIŞI YAPTI

Serginin açılışında, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray yer aldı. Ardından ilçe protokolü ile birlikte serginin açılışını yaptılar. Katılımcılar, sergilenen eserleri gezerek kursiyerlerin yeteneklerini yakından görme fırsatı buldu.