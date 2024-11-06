Kişisel Verilerinizi Koruma İpuçları

DOLANDIRICILIĞA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

KVKK, her yıl kasımda düzenlenen ve internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde dolandırıcılık vakalarını önlemek için alınabilecek önlemleri iletti. Çevrim içi alışverişlerde mağdur olmamak için vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

BAĞLANTI ADRESİNİ DOĞRULAYIN

Öncelikle, kampanya mesaj ve bildirimlerinin gerçek kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli. Alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğuna dikkat edilmeli. Ayrıca, 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının olup olmadığı kontrol edilerek kişisel verilerin korunmasına yönelik aydınlatma metinleri incelenmeli.

SANAL KARTLARLA ÖDEME YAPILMALI

Ödeme işlemlerinde fiziki kart bilgilerinin yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli. İşlemler, mümkünse kişisel cihazlar üzerinden gerçekleştirilmelidir. Şüpheli durumlarda şifreler ve parolalar güncellenmeli. Güvenliği şüpheyle yaklaşılması gereken e-postalar açılmamalı ve sahte bağlantılar ile indirim tekliflerine karşı temkinli olunmalı. İşlem sürerken acele edilmemeli ve ilgisiz bilgiler istendiğinde sorgulayıcı bir yaklaşım benimsenmeli.