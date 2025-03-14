Kıskançlık Kavgasında Ölüm: 12 Yıl Hapis

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen bir olay, kıskançlık yüzünden hayatını kaybeden bir kişiyle sonuçlandı. Yabancı uyruklu A.N., eski eşinin yeni kocası J.S. ile bu sorunun kaynağı olan kıskançlık nedeniyle bir tartışma yaşadı. Bu tartışma hızla kavgaya dönüşerek trajik bir sona yol açtı. 1 Eylül gecesi Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde gelişen olayda, A.N., J.S.’yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

HEMEN MÜDAHALE

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan J.S.’ye ilk müdaheleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelere rağmen J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay sonrası A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

TUTUKLULUK VE CEZALANDIRMA

A.N.’nin duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmada, tutuklu sanık A.N. ile avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘haksız tahrik’ nedeniyle indirim uygulanarak ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası olan ‘kasten öldürme’ suçuna yönelik olarak ‘haksız tahrik’ ve ‘takdir’ indirimi uygulayarak sanığın cezasını 12 yıl 6 ay hapisle belirledi.