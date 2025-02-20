Kıskançlık Krizi: 1100 Kilometre Yol Yaptı

İÇİNDEN GEÇEN KISKANÇLIK İLE BİR SUÇ İŞLENDİ

Polis raporlarına göre, eski sevgilisinin internet üzerinden başka bir erkekle iletişim kurduğunu öğrenen bir adam, tam 1.100 kilometre yol alarak ‘yeni erkeğin’ evine saldırdı ve evi ateşe verdi. ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Bensalem Polis Departmanı, çıkan yangında altı yetişkinin canını kurtarıp evden kaçmayı başardığını, bazı kişi ve bireylerin alevlerden kaçmak için ikinci kattaki pencereden atlamak zorunda kaldığını bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AÇIKLADI

Polis, olay yeri incelemelerinde elde ettiği bulıntıda bir güvenlik kamerasına ait bulanık bir görüntüde siyah bir aracın kaydedildiğini belirledi. Kayıtlarda bir adamın elinde bir nesneyle eve girdiği, yaklaşık 15 dakika sonra ise dumanların yükselmekte olduğu görülüyordu. Ardından, büyük bir patlama yaşandı. Olayın takibi için polis, bölgedeki trafik kameralarından gelen verileri kullanarak olay yerine yakın bir noktada görüntülenen siyah aracı izlemeye aldı.

YANGINI ÇIKARAN ESKİ SEVGİLİ YAKALANDI

Polis, 21 yaşındaki bir erkeğin Michigan’da yaşayan bir kadınla internet üzerinden bağlantı kurduğunu ve kadının bu hafta Bensalem’e giderek onunla yüz yüze tanışmayı planladığı bilgisini edindi. Kadının eski sevgilisi, durumu öğrendikten sonra yaklaşık 1.100 kilometre mesafe kat ederek ‘yeni erkeğin’ evini ateşe verdi. İlgili adam, altı kez cinayete teşebbüs, kundakçılık ve felakete yol açma suçlamalarıyla tutuklandı. Yangının soruşturması ise devam ediyor.