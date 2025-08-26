“Kıskanmak” Dizisi 13 Eylül’de Başlayacak

GÜÇLÜ HİKÂYE VE YILDIZ OYUNCU KADROSU

Psikolojik drama türündeki “Kıskanmak” dizisi, hem etkileyici hikâyesi hem de yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla sezonun öne çıkan yapımlarından biri haline geliyor. Bu dizi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Roman, 1946 yılında yayımlanmış olup dönemin toplumsal yapısını, aile ilişkilerini ve kıskançlık duygusunun insan ruhuna olan zararlarını etkileyici bir dille ele alıyor. Eserin diziye dönüştürülmesi, edebiyat ile televizyon dünyasının buluşması açısından önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Dizi, ziyaretçilere klasik bir edebi tat yanında sinematografik bir şölen sunmayı amaçlıyor.

OYUNCU KADROSUNDA DİKKAT ÇEKİYOR

“Kıskanmak” dizisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, özellikle oyuncu kadrosu oldu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Özgü Namal, dizinin başrolünde Seniha karakterini canlandırıyor. Seniha, içindeki duygularla mücadele eden ve kıskançlık içinde sıkışmış bir kadını temsil ediyor. Özgü Namal’a, başrolü paylaşan başarılı oyuncu Mehmet Günsür eşlik ediyor. Günsür, Seniha’nın ağabeyi Halit karakterine hayat veriyor ve aile bağları içinde yaşanan çatışmaların temelinde Halit ile Seniha arasındaki ilişki şekilleniyor. Genç kuşağın yetenekli temsilcilerinden Selahattin Paşalı, dizide Nüzhet karakterine can verirken, Nüzhet, karmaşık ilişkiler içinde yer alan bir figür haline geliyor. Ayrıca, Mükerrem karakteri ile Hafsanur Sancaktutan, Halit’in nişanlısı olmasına rağmen Nüzhet ile yasak bir ilişki içerisindeki rolüyle dikkat çekecek. Kadronun geri kalanı, deneyimli oyuncular Ayda Aksel, Hande Doğandemir, Beril Pozam ve İpek Tuzcuoğlu’nu içeriyor.

YENİ SEZONUN STRATEJİK BAŞLANGICI

Dizinin yönetmenliğini başarılı dramalarda imzası bulunan Nadim Güç üstleniyor. Güç, karakter odaklı hikâyeleri başarılı bir şekilde ekrana taşırken, “Kıskanmak”ta da yüksek psikolojik yoğunluklu sahneler sunmayı planlıyor. Senaryonun yazarı ise usta kalem Yılmaz Şahin. Şahin, Örik’in eserini günümüz televizyon dinamiklerine uyarlarken, eserin atmosferini koruyarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Eylül ayı, televizyon ve dijital platform dünyasında sezon açılışlarının en yoğun dönemlerinden biri olarak biliniyor. “Kıskanmak” dizisi de bu dönemde, 13 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Bu sayede dizi, sezondaki dinamizmden faydalanacak ve izleyici ilgisinin en yüksek olduğu dönemde dikkat çekmeyi başarmış olacak. Yapım şirketi resmi açıklamasıyla dizinin yayın tarihini netleştirirken, 13 Eylül 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında başlayacak. Ayrıca dizinin bölümleri, yayınlandıktan sonra NOW TV platformunda istenilen zaman izlenebilecek, bu da izleyicilere modern bir yayıncılık deneyimi sunacak.

PSİKOLOJİK DERİNLİK VE TEMALAR

Kıskanmak dizisinin asıl vurgusu, kıskançlık duygusunun insan ruhundaki yıkıcı etkilerini açığa çıkartması. Seniha karakteri üzerinden gelişen hikâye, aile bağları, toplumsal baskılar, yasak aşklar ve bireysel çatışmaların bir karede birleştiği bir deneyim sunuyor. Bu temalar, izleyiciye hem dramatik anlar hem de derin psikolojik çözümlemeler sunacak.

– Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 Cuma

– Saat: 20.00

– Kanal/Platform: NOW TV

– Tür: Psikolojik drama

– Kaynak Eser: Nahid Sırrı Örik’in “Kıskanmak” romanı

– Başroller: Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan

– Yapım Ekibi: Yönetmen Nadim Güç, Senarist Yılmaz Şahin

“Kıskanmak”, edebiyattan uyarlanmış olması, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici yayın stratejisi ile yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday görünüyor.