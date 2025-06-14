Kısmet Ekim Tekinbaş Köyde Yeni Bir Hayat Kurdu

İSTANBUL HAYATINDAN KÖY YAŞAMINA DÖNÜŞ

İstanbul’un yoğun ve stresli yaşamını geride bırakan Kısmet Ekim Tekinbaş (44), memleketi Trabzon’un Araklı ilçesine dönerek yeni bir hayat kurdu. Deprem korkusu ve doğaya özlemle yola çıkan Tekinbaş, yıllar boyunca tek başına köyde hem tarımsal üretim yapıyor hem de yaşam alanını kendi çabalarıyla inşa ediyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan Tekinbaş, birçok alanda projelerde yer almış olmakla birlikte, İstanbul’daki stres ve deprem kaygısı nedeniyle radikal bir karar vererek köyüne yerleşti.

KÖYDE YENİDEN İNŞA

Dünyanın çeşitli yerlerini gezen Tekinbaş, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi’ndeki baba evine yaklaşık üç yıl önce kesin dönüş yaparak harabe durumdaki evi kendi çabasıyla yeniden inşa etti. Usta desteği almadan evin sıvasından boyasına kadar tüm ağır işleri tek başına halleden Tekinbaş, köy yaşamında “Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem” diyerek kararlılığını vurguladı.

KÖY HAZİNESİ: YENİ ÖĞRENDİKLERİ

Köy yaşamına dair tecrübesiz olduğunu belirten Tekinbaş, zamanla bu yaşam tarzına adapte olduğunu ifade etti. “Trabzonluyum, kendimi buraya ait hissediyorum. İstanbul’da deprem korkusuyla yaşayamayacağımı düşünerek köyüme dönmeye karar verdim. Öğrenmenin yaşı yoktur ve buradaki her zorluk bana yeni şeyler öğretti” dedi. Karadeniz’in yeşilliklerini hayranlıkla karşılayan Tekinbaş, bu güzelliklerin hayatına yeni bir soluk kattığını belirtti.

KENDİ ELLERİYLE YAPTIĞI YAŞAM ALANI

Sanatla iç içe bir yaşam sürdüğü için mimarlık ve tasarım konularında da ilgi duyduğunu anlatan Tekinbaş, “Videolar izledim, insanlara sordum ve kendi kararlarımla bu yapıları inşa ettim” diyerek üç yıl boyunca göstermiş olduğu yoğun çalışmayı ve azmi ifade etti. Ayrıca, köy yaşamının gerçek anlamda huzurlu ve üretken olduğunu dile getirerek, ektiği sebzelerden yemek yaptığını ve deri çanta dikip sürekli meşgul olduğunu sözlerine ekledi.

HUZURLU BİR GIDA VE YAŞAM

Hiçbir gürültü duyulmadığı, huzurlu bir ortamda yaşadığı için kendini mutlu hissettiğini dile getiren Tekinbaş, “Burada sıkılmıyorum çünkü her an yapacak bir şey var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki gezilerin bana kattığı deneyimlerle burada kalmayı seçtim” dedi. Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya ve Fas gibi ülkeleri gezmesine rağmen, “Dünyanın hiçbir yerinde bana veya babama ait bir toprak verilmeyecek” diyerek Araklı’da kalma kararının arkasındaki sebepleri açıkladı.

AİLESİNDEN DESTEK

Tekinbaş’ın amcası Ali Tekinbaş, yeğeninin gayretinden övgüyle bahsederek, “Herhangi bir eğitim almadı ama eli yatkındı. Evini kendi becerisiyle yaptı” ifadeleriyle yeğeninin azmini destekledi. İstanbul’dan küçük yaşta ayrılmış olmasına rağmen, “Burada uyum sağlamaya çalışıyor” diyerek onun yeni hayatına olan bağlılığını vurguladı.