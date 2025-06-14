Kısmet Ekim Tekinbaş, Trabzon’a döndü. Huzurlu yaşam için köyde çalışıyor. Sanatla iç içe, üretken hayat sürüyor.

İSTANBUL’DAN ARAKLI’YA DÖNÜŞ

İstanbul’daki yaşamı ve sanat kariyerini geride bırakan Kısmet Ekim Tekinbaş (44), memleketi Trabzon’un Araklı ilçesinin mahallesine dönerek yeni bir hayat kurdu. Deprem korkusuyla beraber doğaya olan özlemiyle yola çıkan Tekinbaş, uzun yıllardır köyde hem üretim yapıyor hem de kendi yaşam alanını inşa ediyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan Tekinbaş, reklam, sinema ve dizi alanlarında birçok projede yer aldı. Ancak İstanbul’daki hayatın getirdiği stres ve özellikle deprem kaygısı, onu ailesinin köyüne yerleşme kararı almaya yönlendirdi.

BAŞARILI BİR YENİ İNŞA SÜRECİ

Dünyanın pek çok yerini gezen Tekinbaş, yaklaşık üç yıl önce Araklı ilçesi Erenler Mahallesi’ndeki baba evine kesin dönüş yaptı ve harabe haldeki evi kimsenin yardımını almadan kendi çabalarıyla yeniden inşa etti. Tüm ağır işleri tek başına yapan Tekinbaş, “Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem” diye ifade etti. Köy yaşamı konusunda deneyimi olmadığını belirten Tekinbaş, zamanla bu yaşam tarzına alıştığını ve “Trabzonluyum, kendimi buraya ait hissediyorum” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca, yaşadığı değişimin kendisi için büyük bir karar olduğunu dile getirdi.

YENİDEN ÜRETKENLİK VE HUZUR

Sanatla iç içe bir yaşam sürdüğü için mimarlık ve tasarım konularına da ilgi duyduğunu kaydeden Tekinbaş, “Videolar izledim, insanlara sordum ve bu yapıları kendi kararlarımla yaptım. Yaklaşık üç yıldır gece gündüz çalışarak buraları bu hale getirdim” ifadelerini kullandı. Köy hayatının zannedildiği gibi değil, oldukça üretken ve huzurlu olduğunu belirten Tekinbaş, “Ektiğim sebzelerden yemek yapıyorum, deri çanta dikiyorum. Burada hep meşgulsünüz, iş hiç bitmiyor. Gürültü yok, araba sesi yok, huzur var” dedi.

HAYATIN GÜZELLİĞİ VE BAĞLAR

Burada yaşamaya başladıktan sonra hayatın ne kadar güzel olduğunu fark ettiğini söyleyen Tekinbaş, dünyanın birçok yerini gördükten sonra Araklı’nın kendi için en değerli yer olduğunu belirtti. “Burası muhteşem. Kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. Burada kalacağım ve burada öleceğim” diyerek kesin kararını vurguladı. Amcası Ali Tekinbaş ise yeğeninin çalışkanlığından bahsederek, “Herhangi bir eğitim almadı ama eli yatkındı. Evini kendi becerisiyle yaptı. İstanbul’dan küçük yaşta gitmişti ama burası onun baba ocağı. Şimdi buraya uyum sağlamaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.