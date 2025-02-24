Kısmi Af Düzenlemesi Gündemde Mi?

KISMI AF DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Mahkumlar ve aileleri, kısmi af düzenlemesine yönelik gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. TBMM’de eşitlik ilkesi doğrultusunda bir düzenleme imkanı olduğunu ifade etti. Tunç, dün AK Parti kongresinde katıldığı bir televizyon programında “kısmi af” iddialarına yanıt verirken, daha önce çıkarılan Kovid Yasası kapsamında cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, “Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi. Pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin, kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmelerini öngören düzenleme de genişletilecek. Eğer bu teklif TBMM’den geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş mahkumlar, denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

DÜZENLEME HAKKINDA DETAYLAR

Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan mahkumlar, cezalarını dışarıda tamamlayacak. Önceki düzenlemeden sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olan mahkumlar faydalanabiliyordu. Adalet Bakanı Tunç’un açıklamalarına göre, yeni düzenleme bir af olarak değil, denetimli serbestlik süresinin genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Mahkumların kalan cezalarını dışarıda tamamlamasını sağlayacak bu düzenleme, Meclis gündemine gelebilecek yeni yargı paketi içinde önerge olarak sunulabilir. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş mahkumlar da denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Ancak teklif henüz TBMM’ye sunulmadı ve son kararı Meclis verecek.