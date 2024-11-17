Kist Belirtisiyle Hastaneye Başvurdu!

YAT KAPTANININ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTICI BİR GELİŞME

Yat kaptanlığı yapan 45 yaşındaki Ömer Can, çıkmış olduğu uzun bir seyahat sonrasında omuzundaki ağrılarla birlikte öksürük ve hapşırma krizleri yaşamaya başladı. Grip olduğunu düşünen Can, nefes almakta zorlanınca Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastane aciline başvurdu. Burada yapılan tomografi sonucunda Can’ın, akciğer ile kalbi arasında bir kist olabileceği belirtildi.

KİST BULGUSU VE TEDAVİ SÜRECİ

Ömer Can, çevresindekilerin önerisi üzerine detaylı inceleme için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda Can’ın belirtilen bölgede yaklaşık 2 santimlik bir kist olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Can’ın, Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemi ile yapılan ameliyatı yaklaşık 10 dakika sürdü.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında Ömer Can sağlığına kavuştu. Ameliyatın bir gün sonrasında ise hasta taburcu edildi. Özellikle tüpsüz yöntemin uygulanması, bu tür ameliyatlarda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.