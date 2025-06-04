KIST Hidatiği, Hayvanlardan Bulaşabilir

KURBAN BAYRAMI’NDA KIST OLUŞUMUNA DİKKAT

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gökhan Perincek, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanlarda kist oluşumuna özel dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Kist bulunan organların, köpek ve diğer etçillerin ulaşamayacağı bir şekilde gömülerek imha edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Halk arasında köpek kisti olarak bilinen kist hidatiği, hayvandan insana geçen ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık. Karaciğer kist hidatiği insandan insana bulaşmaz, ancak sarılıktan ölümcül alerjik reaksiyonlara kadar birçok sorunu da beraberinde getirebilir” diyor.

KURBAN KESİMİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMELİ

Türk Toraks Derneği Kars Temsilcisi Perincek, özellikle kurban bayramı boyunca kesilen hayvanların organlarının dikkatlice incelenmesini öneriyor. Kist hidatiğinin genellikle küçükbaş hayvanların karaciğerinde üçgen şekilli turuncu renkli olarak ortaya çıktığını aktaran Perincek, “Kurban kesiminin ardından kist hidatik görülen organların çöp kutusuna atılmaması, kedi ve köpek gibi hayvanlara yedirilmemesi gerekiyor. Bu kistleri içeren etler köpekler tarafından yenildiğinde parazit bağırsaklarda olgunlaşıyor. Parazitler belirli aralıklarla yumurtlayıp ana konakçı olan köpekler tarafından dışarı atılınca enfeksiyon zinciri bir kısır döngüye dönüşüyor” açıklamasında bulunuyor.

KİST BULUNAN ORGANLAR GÖMÜLMELİ

Kist hidatiğin yaygınlaşmasının nedenlerinden birinin, özellikle Kurban Bayramı’nda kesim sonrası kistli sakatatların gömülmeden ya da köpeklere yedirilerek bırakılması olduğuna dikkat çeken Perincek, “Kist bulunmuş bir karaciğeri tüketen hayvanın dışkısında salınan yumurtalar, çim gibi yerlerden insanlara bulaşabiliyor. Bu yüzden kist nộieren organlar, etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde gömülmelidir. Kurban Bayramı’nda bu konulara özellikle dikkat edilmesi lazım” diyor. Ayrıca, parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması sırasında parazit yumurtalarının ellere geçebileceğini belirtiyor. Böylece ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi durumunda parazitin yumurtası alınmış olabiliyor.

PATOGEN, KÖPEKLERDE YAŞIYOR

Perincek, parazitin köpeklerin ince bağırsaklarında yaşadığını ifade ediyor ve hastalığın bulaşımıyla ilgili kritik detayları paylaşıyor: “Hastalık, köpek dışkısı ile atılan yumurtalarla insana bulaşıyor. Bu yumurtalar son derece dayanıklıdır. Toprakta ve soğukta bir yıla kadar canlı kalabiliyor. Dışkıyla yayılan yumurtalar, hayvanların ayakları ve hava koşullarıyla her yere dağılabiliyor. İnsanlar bu yumurtaları çiğ veya iyi yıkanmamış meyvelerden, kirli sular aracılığıyla alabiliyor. İnsandan başka koyun, keçi, sığır ve manda gibi otla beslenen hayvanlar da yumurtaları alarak hastalanabiliyor.”

KİSTLERİN BELİRTİLERİ

Perincek, hastalığın başlangıcında kistin küçük olduğu dönemlerde genellikle belirti göstermediğini, ancak kist büyüdükçe bulunduğu bölgeye ve oluşturduğu basınca bağlı olarak belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Kistlerin en sık karaciğer ve akciğerlerde görüldüğünü kaydederek, “Karaciğer yerleşiminde karın sağ üst kısmında ağrı, bulantı, kusma gibi belirtiler olabiliyor. Akciğer tutulumunda ise solunum zorluğu, öksürük ve göğüs ağrısı yaşanabiliyor. Diğer organ ve sistemlerde de benzer tablolar ortaya çıkabilir. Örneğin, kafa içi tutulumlarda baş ağrısı ve şuur kaybı görülebiliyor” diyerek durumu açıklıyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS