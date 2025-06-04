Kist Oluşumu Dikkat İsteniyor

KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ’NDEN KİST HIDATİĞİ UYARISI

Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlarda kist oluşumuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gökhan Perincek, kist bulunan organların köpek ve diğer etçillerin ulaşamayacağı şekilde gömülerek imha edilmesini vurguladı. Perincek, “Halk arasında köpek kisti olarak bilinen kist hidatiği, hayvandan insana geçen ve ölüme kadar götürebilen ciddi bir hastalık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, karaciğer kist hidatiğinin insandan insana bulaşmadığını, ancak sarılıktan ölümcül alerjik reaksiyonlara kadar birçok sorunu da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

KURBAN KESİMİ SIRASINDA DİKKAT GEREKEN DETAYLAR

Kurban kesiminde hayvanların organlarının dikkatli incelenmesi gerektiğini belirten Perincek, kist hidatiğinin daha çok küçükbaş hayvanların karaciğerinde görüldüğünü ifade etti. “Kurban kesiminin ardından kist hidatik görülen organ, çöp kutusuna atılmamalı, kedi, köpek gibi hayvanlara yedirilmemelidir.” diyen Perincek, bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlarının köpekler tarafından yenildiğinde parazit bağırsaklarda olgunlaştığını, böylece enfeksiyon zincirinin oluştuğunu belirtti. Kurban Bayramları’nda yaşanan sorunlara değinen Perincek, kist hidatikli karaciğeri yiyen hayvanların dışkıları ile yumurtaların yayılabildiğini, dolayısıyla kist bulunduran organların gömülerek bertaraf edilmesi gerektiğini açıkladı.

PARAZİT YUMURTALARI GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR

Parazit mücadelesinin önemine vurgulayan Perincek, serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtalarının ellere geçebileceğini söyledi. “Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağza götürülmesiyle parazitin yumurtası alınır.” uyarısında bulunan Perincek, çocukların köpeklerle temasından sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamalarını sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

HASTALIĞIN BULUŞUMU VE BELİRTİLERİ

Kist hidatiğinin bulaşımına dair bilgiler veren Perincek, hastalığın köpek dışkısı ile atılan yumurtalarla insana geçtiğini belirtti. “Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabiliyor.” ifadelerini kullanan Perincek, bu yumurtaların hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayıldığını söyledi. İnsanlar bu yumurtaları genellikle çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından alabiliyorlar.

KİSTLERİN GÖRÜLDÜĞÜ ORGANLAR VE RİSKLER

Kistlerin en sık karaciğer ve akciğerlerde görüldüğünü anlatan Perincek, hastalığın başlangıcında belirtilerin olmayabileceğini, ancak kistler büyüdükçe belirtilerin kendini gösterdiğini vurguladı. “Karaciğer yerleşiminde karnın sağ üst kısmında ağrı, bulantı, kusma ve bazen kaşıntı, sarılık gibi belirtiler görülebilir.” diyen Perincek, akciğer tutulumunda ise solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısının ortaya çıkabileceğini belirtti. Diğer organların tutulumlarında da ilgili belirtilerin gelişebileceğini ifade etti.