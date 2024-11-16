Kışta Antalya’da Deniz Keyfi Sürüyor

Kış MEVSİMİNE RAĞMEN TATİLCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, ülke genelinde kışın gelişine rağmen tatilciler deniz keyfini sürüyor. Alanya’da kasım ayının başından bu yana hava sıcaklıkları 25 derece ile normalin üzerinde seyrediyor ve bu durum tatilcilerin mutluluğunu artırıyor. Türkiye’de kış kıyafetleri dolaplardan çıkarılmaya başlanırken, Alanya’da tatilciler hâlâ güneşli havanın tadını çıkarıyor.

GÜZEL HAVADA PLAJLAR DOLDU

Hava sıcaklıklarının yaz mevsimini aratmadığı bu ilçede, güzel havanın ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler kendilerini plajlara atıyor. Bazı tatilciler güneşlenirken, bazıları denize girip olta atarak balık tutarak zaman geçiriyor. Damlataş Kleopatra Plajı’nda cankurtaranlık yapan Mümin Solmaz, “15 Kasım itibariyle sezonu kapattık. Sezon bu sene çok iyi geçti. Fazla dalga çıkmadı, iyi geçti turizm açısından” diyor.