KİT Komisyonu’nda NÜTED Hesapları Görüldü. Genel Müdür Vekili Altunkal Hizmet Hedeflerini Açıkladı. Türkiye’de Nükleer Enerji İmkânları Artıyor. Tecrübeli Mühendisler ile Projeler Geliştirilecek. Uluslararası İşbirlikleri ile Denetim Sağlanacak. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu Önemli Adımları Vurguladı

NÜTED HESAPLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED) 2021 ve 2022 yılı hesapları ele alındı. NÜTED Genel Müdür Vekili Osman Altunkal, komisyon sunumunda, kuruluşlarının Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası sırasında Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) gerekli hizmetleri sağladığını belirtti. Altunkal, “Söz konusu hizmetler arasında Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj faaliyetleri yer alıyor” diye konuştu.

KALİTELİ HİZMET VERİYORUZ

Altunkal, Akkuyu NGS için gerekli ekipmanların üretildiği fabrikalardaki denetim süreçlerine katıldıklarını aktarırken, “Bu süreçlerin uluslararası standartlara, ülkemiz mevzuatına ve tasarımcı firmanın gereksinimlerine uygun olup olmadığını denetimini ve tespitini yapıyoruz” dedi. Radyasyon kaynaklarıyla faaliyet gösteren kuruluşların ve kişilerin incelemesini üstlendiklerini de vurguladı. Gelecekte Türkiye’de inşa edilecek nükleer enerji santrallerinde Türk mühendis ve uzmanların daha fazla katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, “Uluslararası projelerde çalışmış tecrübeli mühendisleri bünyemize kattık” ifadelerini kullandı.

Nükleer alanında önemli iş birlikleri sağladıklarını aktaran Altunkal, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Teknik Destek Kuruluşları Forumu’na üye olduklarını belirtti. Bu platformdan elde edilen tecrübeleri projelerine katmayı hedeflediklerini söyleyen Altunkal, “NDK’ye hızlı bir şekilde hizmet vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Nükleer enerji santrali sayısının son 40-50 yıl içinde oldukça az olması nedeniyle bu alanda tecrübe sahibi kişilerin emekli olduğu ifade edildi. Altunkal, “Bu alanda bir fırsat penceremiz olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası alanda birçok nükleer santral projesi yürüten şirketlerle görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Altunkal, “Macaristan ile yakın zamanda ilk denetim toplantımızı yapacağız. Nükleer alanda ilk hizmet ihracatımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da Türkiye’de Akkuyu NGS’nin yapılmasının enerji piyasasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı, “Eğer yıllar önce bir nükleer santral yapmış olsaydık belki bugün ikincisini, üçüncüsünü yapmış olacaktık” ifadelerini kullandı.

Komisyonda görüş ve önerilerin ardından NÜTED’in 2021 ve 2022 yılı hesapları onaylandı.