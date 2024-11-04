“Kitap Dağıtan Tuncer Hoca”

ANTALYA’DA KÜTÜPHANE DÖNÜŞÜMÜ

Antalya’da emekli sınıf öğretmeni Tuncer Günay, otomobilini kütüphane haline dönüştürüyor. 8 yıl boyunca toplamda 100 bin ücretsiz kitap dağıtma başarısını gösterdi. Aynı zamanda, Doğu Anadolu’daki yatılı bölge okulları ile askeri birliklere koli koli kitap gönderiyor.

KİTAPLA İNSANLARI BULUŞTURMA İSTEĞİ

Kitaba ulaşamayanların yanına gitmeyi devam ettiren Günay, “Ne kadar çok insanı kitapla buluşturursam, o kadar mutlu oluyorum” diyor. Bu sayede birçok kişinin kitap okuma alışkanlığını kazanmasına ve bilgiye erişim sağlamasına katkıda bulunuyor.