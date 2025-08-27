Kitefoil Masters İstanbul’da Düzenlenecek

KITEFOIL MASTERS DÜNYA ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Kitefoil Masters Dünya Şampiyonası, 10-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Kilyos’taki Goga Beach’te gerçekleştirilecek. Uçurtma sörfü olarak bilinen ve olimpik branşlar arasında yer alan bu spor, Türkiye’de ilk kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Uluslararası Kiteboard Birliği (IKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) iş birliği ile düzenleniyor ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımı bekleniyor. Karadeniz’in etkili rüzgarları ve Kilyos’un doğal güzellikleri ile dolu dört gün sürecek olan şampiyonada, sporcular hız, denge ve teknik becerilerini sergileyecek.

Türk sporu açısından önemli bir adım olan bu organizasyonun ev sahipliğini, 2011’de Türkiye Şampiyonası’nda milli sporcu unvanı kazanan ve 2019 ANOC World Beach Games’te Türkiye’yi temsil eden Bilge Öztürk üstlenecek. İstanbul Goga Beach’te faaliyet gösteren Bilge Öztürk Kite Club’ı, Muğla’daki sörf okullarıyla da iş birliği yaparak spora katkı sağlamakta. Öztürk, olimpik sporculara antrenörlük yaparken aynı zamanda yeni başlayanlara da eğitim veriyor. Kilyos’ta gerçekleştirilecek şampiyona, deniz sporlarının Türkiye’deki gelişimi için tarihi bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, İstanbul’un spor ve turizm alanındaki marka değerine de önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.