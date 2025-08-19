Kitesurf Sporu Ula’da Yaygınlaşıyor

KITESURF SPORU YAYGINLAŞIYOR

Ula Akyaka mahallesinde, kitesurf sporunun yapılması için dünya genelinde en elverişli alanlardan biri olduğu biliniyor. Bu durum, bölgedeki kitesurf okulları ve spor kulüplerinin sayısının artmasına ve birçok sporcunun yetişmesine yol açıyor. Ula Kaymakamlığı’nın destekleriyle Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, bu spor dalında turnuvalar düzenlemeye başladı. Kitesurf branşında başarı gösteren pek çok sporcu, antrenmanlarını Ula Akyaka’da sürdürüyor.

BÖLGE SPOR MERKEZİ OLUYOR

Ula İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, Akyaka’nın sadece bir tatil beldesi değil, önemli bir spor merkezi olma yönünde ilerlediğini ifade ediyor. Küçük, “Bu alan dünyada kitesurf için en verimli yerlerden biri olarak gösteriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından 19 Mayıs’ta burada ilk kez bir yarış düzenlemiştik. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da zafer turnuvası gerçekleştireceğiz. Burada yaklaşık 5-6 ay boyunca kitesurf yapabiliriz. Amacımız önce ulusal, ardından uluslararası düzeyde turnuvalar düzenleyerek hem branşı tanıtmak hem de Gökova körfezimizi tanıtmaktır. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde Dünya veya Avrupa Kupası turnuvası yapmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizi buraya kitesurf deneyimlemeye davet ediyoruz” diyor.

Kitesurf milli sporcusu Bilge Öztürk, Ula Akyaka’nın dünyanın en iyi kitesurf noktalarından biri olduğunu belirtiyor. “Güzel Türkiye’mizde birçok yer kitesurf için uygun, ama Akyaka gerçekten harika. Ben yıllarca olimpik disiplin olan Formula Kite’ta yarıştım ve Türkiye’yi temsil eden milli sporcuyum. Şu anda Türkiye Yelken Federasyonu’nda kite board ve wing foil’in komite başkanlığını yapıyorum. Gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. 30 Ağustos’ta burada Zafer Bayramı’nı kutlayacağımız bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Türkiye genelindeki sporcular, farklı yerlerde yarışmalar yapmasına rağmen Akyaka, özellikle olimpik branşların sporcusu olanlar için bir yetiştirme merkezi diyebiliriz. 2024 Paris Olimpiyatları’na kota almayı başaran yarışmacılarımızın çoğu Akyaka kökenlidir. Şu anda yaklaşık 200-300 sporcu aynı anda burada antrenman yapabiliyor. Hobi olarak öğrenmek isteyen binlerce kişi de bu sezon burada bulunuyor” şeklinde konuşuyor.