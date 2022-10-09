Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İşte kuvvetli yağış ve fırtına beklenen iller…

Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.