Kıvanç Tatlıtuğ’dan Barışçıl Paylaşım Açıklaması

PROTESTO GÜNDEMDE YER ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler, Türkiye’nin gündeminde geniş bir yankı uyandırıyor. Bu olaylar üzerine ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, anlam dolu bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BARIŞ DOLU ANLARI PAYLAŞTI

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında bir protestocu ile polisin karşılıklı olarak elleriyle kalp işareti yaptığı anı takipçileriyle paylaştı. Bu etkileyici kareyi “İşte bu” mesajıyla yayınlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik temasını öne çıkardı. Bu samimi ve yapıcı diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TUTUMU İLE GÖZ DOLDURDU

Tatlıtuğ’un paylaşımı hızla binlerce etkileşim alırken, sosyal medya kullanıcıları bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için önemine vurgu yaptı. Daha önceki sosyal duyarlılığıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu son paylaşımıyla sanatçıların toplumsal barıştaki rolünü bir kez daha hatırlattı.