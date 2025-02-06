Kıvanç Tatlıtuğ Oğlunun Fotoğrafını Paylaştı

BABA OLMA MUTLULUĞU

Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram üzerinden oğlu Kurt Efe’nin en son halini paylaştı. Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Şubat 2016’da dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 15 Nisan 2022 tarihinde oğulları Kurt Efe’yi dünyaya getirerek, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı. Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç ay önce gazetecilerin “2. çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna “Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var.” şeklinde yanıt vermişti.

EVLATLA GEÇEN ZAMAN

Yakışıklı oyuncu, evlatlarıyla ilgili hislerini ifade ederken “Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı, bambaşka bir duygu, onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum, Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin.” şeklinde konuştu.

YENİ GÖRÜNTÜ

Kıvanç Tatlıtuğ, 4.6 milyon takipçisine sahip Instagram hesabında oğlu Kurt Efe ile birlikte yeni bir fotoğraf paylaştı. Tatlıtuğ, bu yeni paylaşımında “Velespit (bisiklet) candır” notunu ekledi. Ünlü isim, oğlu ile birlikte olduğu pozuna Erkin Koray’dan ‘Şaşkın’ şarkısını da dahil etti. Bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.