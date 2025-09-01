Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublörü İşten Çıkarıldı

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ

Ünlü dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’un setinde yer almasına rağmen işten çıkarıldığını açıkladı. Tan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı kamera arkası görüntülerinin ardından, şirketin kendisini arayıp işten çıkarıldığını bildirdiğini ifade etti.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Mehmet Tan, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Tan, yayınladığı videoda ayrıca “Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum” dedi. Bu açıklama, dublörlük kariyerine dair düşüncelerini de bir kesime ulaştırmış oldu.